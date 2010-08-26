Матвийчук назначен главой Госпотребстандарта
13:25, 26 августа 2010Агро
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Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины назначил Александра МАТВИЙЧУКА председателем Государственного комитета Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики (Госпотребстандарт).
Соответствующее распоряжение КМУ от 18 августа 2010 г. № 1643-р опубликовано на сайте ведомства.
Также, согласно распоряжению от 18 августа 2010 г. № 1655-р, Кабмин назначил Владислава ГОНЧАРЕНКО заместителем председателя Государственного комитета Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики.
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