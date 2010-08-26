В Крыму подорожали услуги ресторанов, гостиниц

В Крыму в июле этого года больше всего подорожали услуги ресторанов, гостиниц и охраны здоровья, подешевели – одежда, обувь, транспорт и связь. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в июле в Крыму среди непродовольственных товаров и услуг снижение цен (тарифов) зафиксировано на одежду, обувь и транспорт (на 0,3%), связь (0,1%) за счет снижения стоимости телефонного и телефаксового оборудования (на 2%).

Рост цен отмечен на услуги ресторанов и отелей (на 3,4%), охраны здоровья (на 1,3%), услуги отдыха и культуры (на 0,8%).

Предметы домашнего обихода, бытовая техника подорожали на 0,7%, разные товары и услуги на 0,5%. Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,3%.

С начала 2010 г. в Крыму услуги ресторанов и гостиниц, отдыха и культуры, учреждений образования стали дороже на 9,7-0,9%.

В целом услуги транспорта подорожали на 5,7% в основном за счет роста стоимости обучения на водительских курсах и услуг автомобильных стоянок на 10,3%. Кроме этого, на 7,1% стали дороже топливо и масла, на 6,1% - транспортные услуги. Одновременно на 2,3% снизилась стоимость авиационных перевозок.

Повышение цен в сфере охраны здоровья на 3,2% обусловлено подорожанием стоимости санаторно-курортных (на 34,8%) и амбулаторных услуг (на 3,5%).

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива возросли на 1,0%.

Одновременно с начала года на 0,3% подешевела одежда и обувь.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 г. в Крыму цены на продукты питания снизились на 1,1%, с начала года - выросли на 5,3%. Наибольшее снижение цен в июле отмечено на лук репчатый, свеклу, морковь, грибы, яйца, капусту белокочанную, картофель.

Вместе с тем, выросли цены на муку пшеничную и крупы, косточковые, соль, пряности и кулинарные травы, сахар.

Справка УНИАН. В июле 2010 г. индекс потребительских цен в Крыму составил 99,5%, с начала года - 103,9%.

В первом квартале 2010 г. индекс потребительских цен в Крыму составил 105,7%, за первое полугодие т.г. - 104,4%.