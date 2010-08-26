В Винницкой обл. запас кормов увеличился на 3,5%

Состоянием на 1 августа этого года в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области (кроме малых) было в наличии 111,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 3,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, запасы кормов в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС на указанную дату составили 6,4 ц против 6,7 ц на 1 августа 2009 года.

Как сообщал УНИАН, состоянием на 1 января 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) было в наличии 217,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 10,6% меньше, чем в прошлом году.