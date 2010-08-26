Попов: цены на гречку в Киеве повышаться не будут

И.о. председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что цены на гречку в Киеве повышаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«В последние дни в Киеве сложился ажиотажный спрос на крупы, прежде всего на гречку. Я могу ответственно заявить, что у нас нет никаких предпосылок к тому, чтобы эта продукция, во-первых, подорожала, а, во-вторых, исчезла с наших прилавков», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в Украине собирается достаточный урожай для того, чтобы обеспечить население необходимым количеством продуктов, а также экспортировать.

Кроме того, А.ПОПОВ сообщил, что в ближайшее время киевская власть проведет консультации с торговыми организациями для того, чтобы поставить в столицу дополнительный объем продукции и реализовать ее через продовольственные рынки.

«В недалеком будущем у нас будет постоянно действующий оптовый продовольственный рынок, который будет работать круглый год. То есть, вообще никаких предпосылок к увеличению цен нет», - сказал А.ПОПОВ.

Справка УНИАН. Еще в июле с.г. килограмм гречки в киевских супермаркетах стоил около 9 грн. На сегодня гречка в столичных магазинах стоит 15-16 грн. за кг.