Аграрии Тернопольщины завершили сбор озимой пшеницы и ржи

Аграрии Тернопольской области завершили сбор озимой пшеницы.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, в целом с площади 142,3 тыс. га намолочено 406,9 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 28,6 ц/га. Это на 9,6 ц/га, или на 25,1%, меньше, чем в прошлом году.

«Снижение урожайности обусловлено длительными дождями, из-за чего возникли проблемы с опылением, а переувлажнение земли увеличило заболеваемость растений, несмотря на обработку их средствами защиты», – пояснила М.ДЕРМАНСКАЯ.

Ржи, по ее данным, намолочено 1,6 тыс. т с площади 2,1 тыс. га при средней урожайности 13,7 ц/га (на 6,3 ц/га меньше сравнительно с прошлым годом).

Кроме того, аграрии Тернопольщины завершают аграрии сбор яровых культур. Так, яровой ячмень убран на площади 48,7 тыс. га (84%), собрано 105,9 тыс. т при средней урожайности 21,8 ц/га. (-7,4 ц/га), яровая пшеница - на площади 28 тыс. га (98%), намолочено 58,1 тыс. т при урожайности 20,8 ц/га (-4,4 ц/га).

Овес собран на площади 4 тыс. га (90%), намолочено 5,5 тыс. т при средней урожайности 13,8 ц/га

Также аграрии области начали молотить гречиху.

В целом ранние зерновые и зернобобовые в области собраны на площади 244,5 тыс. га (99%), намолочено 629,6 тыс. т зерна. Средняя урожайность составляет 25,7 ц/га, что на 6,7 ц/га, или 20,6%, меньше прошлогодних показателей.