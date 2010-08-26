Цена на сырое молоко в России выросла

Розничные цены на молочные продукты в России могут вырасти в ближайшее время из-за 60%-го роста цены на сырое молоко. Об этом сообщила пресс-служба компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщает k2kapital.

Согласно информации компании, стоимость сырого молока в среднем по России сейчас поднялась с 8 до 14-15 рублей за литр, а в центральном регионе до 15-19 рублей за литр. По мнению ритейлера, в сентябре это приведет к повышению стоимости молочных продуктов на 15-20%.

Отметим, что накануне, компания "Юнимилк", управляющая сетью супермаркетов «Седьмой континент», впервые раскрыла закупочные цены на молоко. Сейчас они составляют 14,24 рубля за литр, в то время как годом ранее были на уровне 9,64 рубля.