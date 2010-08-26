В Тернопольской обл. количество кормов сократилось на 20,5%

В сельскохозяйственных предприятиях Тернопольской области, которые занимаются животноводством, количество кормов всех видов по состоянию на 1 августа 2010 года составило 234,7 тыс. тонн кормовых единиц, что на 20,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Тернопольской области.

Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного рогатого скота на 1 августа т.г. приходилось 3,6 ц корм. ед. кормов всех видов, что на 1,4 ц меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По данным управления статистики, сельскохозяйственные предприятия области в январе-июле т.г. получили дотаций для поддержки животноводства за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 9,5 млн. грн.