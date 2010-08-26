Россия может импортировать 6 млн тонн зерна в 2010 г

Некогда третий по величине экспортер зерновых, Россия в 2010/2011 зерновом году может вернуться к импорту в объеме до шести миллионов тонн, чтобы восполнить нехватку урожая, уничтоженного аномальной засухой, считает глава отраслевого аналитического центра Совэкон Андрей Сизов, сообщает Рейтер.

Возможно, Россия ввезет не весь этот объем, но прогнозный баланс показывает, что страна будет нуждаться в таком количестве зерна, сообщил Сизов на конференции для трейдеров и аналитиков в четверг.

В этот объем включены поставки пшеницы и продовольственного ячменя из Казахстана, кукуруза из Украины, продовольственный ячмень и рожь из Белоруссии, ячменный солод из стран Скандинавии и Франции, гречневая крупа из Китая и рис из Вьетнама, Китая и Таиланда.

По оценкам Совэкона, импорт пшеницы в РФ может составить 1,5 миллиона тонн, импорт ячменя - 1,8 миллиона тонн.

Сизов также отметил, что засуха может сократить объемы производства пшеницы в РФ в этом году до 41,5 миллиона тонн с 61,7 миллиона тонн в прошлом году, и уменьшить урожай ячменя почти вдвое, до 8,9 миллиона тонн с 17,9 миллиона тонн годом ранее.

По оценкам главы Совэкона, запрет на экспорт зерновых, введенный российским правительством с 15 августа по 31 декабря этого года, может быть продлен как минимум до 1 июля 2011 года.