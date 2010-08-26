Экспорт подсолнечного масла из Украины может составить 60% мирового рынка

В 2009 году доля экспорта подсолнечного масла Украины в мире составила 54%, учитывая тенденции на зерновом рынке Украины, в этом году можно ожидать увеличение до 60% мирового рынка.

Об этом сегодня во время форума «Рынок масличных культур 2010» сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

Он напомнил, что для стимулирования роста производства подсолнечного масла в Украине в 1999 году было введено экспортная пошлина на зерно подсолнуха 23% с последующим снижением его до 17% в 2004 году.

Установленная экспортная пошлина, по словам Е.ЛАВРОВА, была фактором, который сократил экспорт и способствовал росту производства подсолнечного масла на внутреннем рынке, увеличила нагрузку маслично-жырового комплекса, а также увеличило долю экспорта подсолнечного масла на мировом рынке.

Тем не менее, по его словам, на сегодня есть существенная угроза развитию этого комплекса в связи с требованием СОТ отменить экспортную пошлину на подсолнечник из Украины. «В процессе присоединения к СОТ Украина должна сокращать экспортную пошлину ежегодно на 1%. И начиная с 16% в условиях присоединения должна достичь 10%. Тем не менее, текущая ставка пошлины в 2010 году составила 12%», - сообщил Е.ЛАВРОВ.

Самым большим экспортером растительного масла является ЕС, который в свою очередь настаивает на отмене пошлины на экспорт подсолнуха в Украине. По мнению Е.ЛАВРОВА, это будет стимулировать производство масла в государствах третьего мира, что плохо повлияет на украинское производство. «В Украине около 50 тыс. работников обслуживающих маслично-жировой комплекс, и если мы примем решение об отмене вывозной пошлины, то много из этих людей останутся без работы, - сказал Е.ЛАВРОВ. - В прошлом году было создано 5 тыс. новых рабочих мест, больше ни в какой отрасли экономики не было подобного прироста рабочих мест».

Кроме этого, по его словам, приблизительные потери от отмены вывозной пошлины составят 1,5 млрд. грн., в том числе потеря 275 млн. бюджетных поступлений, потеря потребителей за счет подорожания подсолнечного масла на 665 млн. грн., потери животноводства на 115 млн. грн.

Также Е.ЛАВРОВ отметил, что состоится существенный рост цен на подсолнечное масло на внутреннем ринке – на 50-70%.