Кабмин сократит количество посредников при закупке продуктов

Кабинет министров Украины намерен сократить количество посредников при закупке продуктов питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабмина.

«Никакие спекуляции на тему нехватки (продуктов питания – УНИАН) не имеют под собой оснований. Дело только в ответственности и возможности руководителей агропромышленного комплекса, местной власти обеспечить стабильность продовольственного рынка», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что на будущее будет заложен «фундамент цивилизованного рынка продовольствия», где между производителями и потребителями будет только минимум необходимых посредников.

Н.АЗАРОВ сообщил, что в текущем году начнется строительство пяти оптовых рынков продовольственных товаров. “Все это исключит возможность спекулятивного ажиотажа», - заверил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр дал поручение вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ, министру агрополитики Николаю ПРИСЯЖНЮКУ, руководителям областей, городов и районов решительно действовать «в определенном правительством направлении».