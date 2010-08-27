В Крыму нет дефицита хлеба, булочных изделий и муки для их производства. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

При этом, по данным правительства автономии, годовая потребность населения Крыма, которая, согласно установленным Кабинетом министров Украины нормам потребления, составляет 198,5 тыс. тонн хлеба, обеспечена полностью.

Потребность в продовольственном зерне пшеницы для нужд хлебопечения на маркетинговый период 2010-2011 гг. составляет 398,1 тыс. тонн, в настоящее время зерновые убраны на всей площади, собранный урожай обеспечивает необходимую потребность в муке для производства хлеба в Крыму. Объем 3-месячного неснижаемого запаса для хлебопечения на 2010-2011 гг. для региона составляет 84 тыс. тонн, заготовлено 60,5% от запланированных объемов.

По данным мониторинга Госинспекции по контролю за ценами в Крыму, в первой декаде августа 2010 года средние розничные цены на хлеб из муки пшеничной высшего сорта составили 4,07 грн./кг, хлеб из муки пшеничной 1 сорта - 3,59 грн./кг, хлеб ржано-пшеничный - 3,98 грн./кг.

Вместе с тем, отметили в Совмине, ситуация на рынке хлеба усложняется из-за неопределенности на государственном уровне в вопросах экспорта зерна, формирования ресурсов и ценовой политики Аграрного фонда Украины. В результате, ограничены предложения по поставкам зерна на внутреннем рынке, в том числе, и на региональном рынке АРК.

"В настоящее время главная задача крымского правительства – обеспечить хлебопекарные предприятия Крыма зерном Аграрного фонда, пролонгировать их финансовую поддержку путём удешевления кредитов и, соответственно, обеспечить насыщение продовольственного рынка хлебом массового потребления, в том числе, путем подписания меморандума между Советом министров, основными производителями хлеба и субъектами системы розничной торговли о моратории на повышение цен на хлеб", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. На начало текущего года на потребительском рынке Крыма зарегистрировано 196 юридических лиц по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее крупными участниками являются ОАО "Крымхлеб" (9 хлебозаводов) и предприятия системы "Крымпотребсоюз" (11 предприятий), остальные - это частные предприятия малого и среднего бизнеса. 131 пекарня в составе сельхозпредприятий, а также целый ряд частных предпринимателей выпекают хлеб, но зарегистрированы по другому виду деятельности.