В Тернопольской обл. производство сельхозпродукции снизилось

В Тернопольской области в январе-июле 2010 года объемы производства продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-июлем 2009 года уменьшились на 10,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства уменьшились на 25,4%, в хозяйствах населения – на 1%.

Общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями собственной продукции за январь-июль 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 11,8%, в частности продукции растениеводства – на 21,8%, а продукции животноводства - увеличился на 29,7%.