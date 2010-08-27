Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что в Украине достаточно запасов гречихи, и оснований для роста цены на нее нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая расширенное заседание Кабинета министров Украины.

«Сейчас ажиотаж создается вокруг гречихи. Сценарий одинаков: сначала сюжет на телевидении, потом комментарии некоторых экспертов, а наше население очень впечатлительное к таким слухам. Обращаюсь ко всем гражданам Украины: в государстве достаточно запасов гречихи, зерна, других продовольственных товаров, чтобы компенсировать небольшое сокращение урожая текущего года из-за аномальной засухи», - отметил Н.АЗАРОВ.

По его словам, ежегодно в конце лета – начале осени в государстве возникает ажиотаж относительно роста цен на некоторые продукты питания.

Также премьер-министр отметил, что дефицита гречихи нет.

Кроме того, он сообщил, что по поручению правительства и соответствующих министерств организуются сезонные ярмарки сельскохозяйственной продукции, на которых люди получат возможность покупать продукты по реальным рыночным ценам.

«И смогут убедиться, что наша плодородная земля дала все нам на стол. Большие торговые сети также имеют возможность обеспечить полный ассортимент продовольственных товаров на полках своих маркетов», - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в случае необходимости торговые сети получат помощь от государства.

«Только хочу предупредить: те, кто намерен воспользоваться ажиотажным спросом и залезть в бумажник к гражданам, – немедленно будет жесткая реакция государства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. эксперты Украинской аграрной конфедерации прогнозировали подорожание гречихи на 10-15%.