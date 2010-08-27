В Житомирской обл. приступили к уборке кукурузы на зерно

Аграрии Житомирской области приступили к уборке кукурузы на зерно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, перед началом уборочных работ ученые области совместно со специалистами управления исследовали состояние посевов зерновой кукурузы в агроформированиях области.

Уборочные площади кукурузы в области составляют 79 тыс. га.

Согласно прогнозам специалистов, в Житомирской области ожидают собрать более 550 тыс. тонн кукурузы - на уровне прошлого года.

Напомним, что аграрии региона уже завершили уборку ранних зерновых культур, намолотив более 700 тыс. тонн зерна.

В целом на Житомирщине этим летом, как и прошлом году, планируют собрать более 1 млн. тонна зена.