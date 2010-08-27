АМК в Хмельницкой обл. рекомендовал осуществить интервенцию муки

АМК в Хмельницкой области рекомендовал местным властям осуществить интервенцию муки через Госрезерв и Аграрный фонд на рынки области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Виталий ОЛУЙКО.

"Было проведено исследование рынка хлеба области. Наше отделение пришло к выводу: сохранить цену на хлеб можно, только проводя интервенции муки через Госрезерв и Аграрный фонд. Такую рекомендацию направлено местным органам власти", - отметил он.

По его словам, в области АМКУ зафиксировал повышение цен на хлеб у Каменец-Подольского хлебокомбината.

"Производитель повысил оптово-отпускные цены на хлеб на 10%. Причины этого подорожания завод объяснил тремя составляющими. Во-первых, выросла цена на муку нового урожая – на 22%. Во-вторых, на 14% увеличились цены на топливо и горюче-смазочные материалы. И, в-третьих, на 14% увеличились транспортные расходы. Кроме этого, хлебокомбинат выдержал торговую надбавку 10%, которую зарегулировали государство по социальным сортам хлеба", - сообщил В. ОЛУЙКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА заявил, что существенных причин для роста в области цен на хлеб нет. По его данным, в двух районах - Волочиском и Каменец-Подольском – повысилась стоимость хлеба на 40 копеек.