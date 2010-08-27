В Житомирской обл. уже произвестковано 250 га почв

В Житомирской области уже произвестковано 250 га сельскохозяйственных почв - 43% от плана согласно соответствующей областной программы на этот год.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что эти работы осуществили специалисты ОАО «Житомирагрохим».

Они закончили работы по химической мелиорации почв в трех хозяйствах Андрушевского района -агрофирамх " Старокотельнянское", " Хлобороб" и "Оранта".

Напомним, по состоянию на 21 октября 2009 года работы по повышению плодородия земель в Житомирской области были проведены только на 5 тыс. га.- на вдвое больших , чем в 2008 году, площадях.

В Житомирской области имеется много так называемых кислых почв и для повышения их плодородия нужно проводить химическую мелиорацию.

Для этого в регионе принята программа известкования почв.