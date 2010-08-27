В Украине планируется засеять озимыми 10 млн. га

В Украине планируется засеять озимыми культурами под урожай 2011 года 10 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА.

По его словам, из 10 млн. га 6 млн. га будут засеяны зерновыми, 2 млн. га – рапсом.

Вице-премьер отметил, что для начала широкомасштабного посева озимых необходимы благоприятные погодные условия, то есть дождь.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель предыдущего года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.