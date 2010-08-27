В Украине собрано 29 млн. тонн зерна

В Украине на сегодняшний день обмолочено 11 тыс. га зерновых и собрано 29 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ.

"Из них пшеницы 17,9 млн тонн, продовольственная пшеница составляет 11 млн тонн, это 60%. Качество пшеницы очень хорошее. 6,5 мл. тонн – это фуражная пшеница и почти 10 млн тонн собрано ячменя", - отметил он.

В целом, по оценке зам.министра, в регионах производство зерна в этом году ожидается на уровне 40 млн. тонн.

Е.ЛАВРОВ также отметил, что с начала июля было экспортировано 2 млн тонн зерна. Всего в этом году экспорт зерновых ожидается в пределах 15 млн. тонн, из которых 6,2 млн. тонн составит пшеница, 6,6 млн тонн – кукуруза, 2,4 млн. тонн – ячмень.

Общий баланс потребности Украины в зерновых Е.ЛАВРОВ оценил в 24 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что правительство Украины пока не планирует вводить ограничения на экспорт зерна.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель предыдущего года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.