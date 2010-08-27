Винницастандартметрология выявила нарушения на 8 молочных предприятиях

Специалисты «Винницастандартметрология» в 1 полугодии этого года из 10 проверенных предприятий молочной отрасли нарушения выявили на 8-ми субъектах хозяйствования.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Винницастандартметрология».

Согласно сообщению, проверено продукции на сумму 260,306 тыс. грн., установлено нарушение требований нормативных документов на сумму 88,349 тыс. грн., что составляет 33,94% от проверенного.

Наиболее характерными нарушениями при проверках были: несоответствие продукции требованиям нормативных документов; нарушения в маркировке транспортной тары, нарушения по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям и другие.

Сообщается также, что в 8 случаях на 4 субъектах хозяйствования запрещена реализация партий продукции определенного наименования.

В 4 случаях на 4 субъектах хозяйствования запрещена поставка в реализацию всей продукции определенного наименования.

По результатам проверок выданы постановления трем субъектам хозяйствования об уплате штрафа за выпуск и реализацию продукции, которая не соответствовала требованиям нормативной документации, а также составлено 3 протокола об административных правонарушениях на должностных лиц, виновных в нарушении требований нормативных документов.