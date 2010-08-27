Россельхознадзор проверит украинских мясомолочных производителей

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 30 августа этого года проведет инспекцию украинских предприятий, которые занимаются производством продукции животного происхождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно сообщению, по предварительным согласованиям, планируется проверить около 20 украинских предприятий в Винницкой, Черниговской, Киевской, Полтавской, Одесской, Волынской и Донецкой областях.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года российские эксперты провели инспекцию 11 украинских мясомолочных предприятий, после чего Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного присмотра с 22 июня т.г. ввела временные ограничения на ввоз в Россию продукции шести украинских производителей.

С 1 июля 2010 года российская сторона отменила введенные в конце 2005 года временные ограничения на ввоз в Россию всех видов животноводческой продукции, в том числе живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, кормовых добавок для птицы.