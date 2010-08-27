Украинские сельхозмашиностроители увеличили продажу продукции

В январе-июле 2010 года предприятия сельскохозяйственного машиностроения, которые принадлежат к сфере деятельности Министерства промышленной политики, для перерабатывающих отраслей АПК изготовили товарной продукции, выполнили ремонтных работ и предоставили услуг на сумму почти 1 млрд. 850 млн. грн. (на 74% больше, чем за аналогичный период 2009 года), а также реализовали продукции более чем на 2 млрд. грн. (на 82% больше).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, наибольшая доля прибыли от продажи товарной продукции пришлась на экспорт - 837,8 млн. грн. Это 41,6% от общего количества.

Увеличили объемы производства товарной продукции, сравнительно с 2009 годом, ОАО «Брацлав», ООО ПП «Агро-Союз», ОАО «Красная звезда», ОАО «Харьковский тракторный завод», ОАО «Львовагромашпроект», ОАО «Уманьферммаш».

В Минпромполитики отмечают, что рост объемов производства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения дал возможность снизить на предприятиях задолженность по заработной плате на 0,3 млн. грн., сократить долг перед Государственным бюджетом на 0,5 млн. грн., Пенсионным фондом - на 2,1 млн. грн.