В Тернопольской обл. запасы зерна составят 1,35 млн. тонн

В Тернопольской области запасы зерна на 2010/2011 маркетинговый год с учетом переходных остатков зерна урожая 2009 года, ожидаемого производства в текущем году и завоза зерна из других регионов составят 1,347 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Тернопольской облгосадминистрации Андрей ХОМА.

По его прогнозу, в этом году в области будет собрано 1,109 млн. тонн зерна. Остальные количество остается с прошлогоднего урожая или будет завезено из других регионов.

«Для обеспечения производственных потребностей перерабатывающих предприятий и населения области в зерне необходимо 836 тыс. тонн. Еще 95,1 тыс. тонн будет отобрано для посева зерновых культур под урожай 2011 года, 393,4 тыс. тонн фуражных ресурсов заготовят на корм скоту», – сообщил А.ХОМА.

По его словам около 200 тыс. тонн зерна планируется использовать для обеспечения стабильной работы перерабатывающих предприятий спиртовой и пивоваренной отраслей, 146 тыс. тонн – для производства муки и круп для потребностей населения (в т.ч. неснижаемый трехмесячный запас – 36 тыс. тонн).

Также А.ХОМА сообщил, что для выполнения договорных обязательств 275 тыс. тонн зерна сельхозпроизводители региона реализуют за пределы области.