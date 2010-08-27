Цена пшеницы 3-го класса в Украине выросла на 20%

Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу 3-го класса в Украине, по состоянию на 27 августа, составляла 1 472 грн./т, что на 20% больше, чем в июле т.г., и на 41% больше, чем годом ранее.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на оперативные данные об уровне средневзвешенных закупочных цен на зерновые культуры.

Сообщается также, что цена на пшеницу 4-го класса на отчетную дату составляла 1 394 грн./т (на 46% больше, чем годом ранее, на 21% больше, чем в прошлом месяце), 6-го класса – 1 318 грн./т (на 63% больше, чем годом ранее, и на 25% больше, чем в прошлом месяце).

По информации МинАП, минимальные и максимальные цены на зерновые культуры, по состоянию на 27 августа, составляли: пшеница 3 кл. – 1 400 и 1 546 грн./т, 4 кл. – 1 300 и 1 500 грн./т, 6 кл. – 1 150 и 1 510 грн./т соответственно.

Рожь гр. А стоила 1 133 грн./т. Минимальная цена на нее составляла 958 грн./т, а максимальная – 1 425 грн/т. По сравнению с прошлым годом, рожь подорожала на 49%, с июлем т.г. — на 23%.

Цена на кукурузу составила 1 367 грн./т (на 50% больше, чем годом ранее, и на 10% больше, чем в прошлом месяце). Минимальные и максимальные цены составляли: 1 150 и 1 600 грн./т соответственно.

Цена на ячмень 3-го класса составляла 1 320 грн./т (минимальная – 1 100 грн./т, максимальная – 1 500 грн./т). По сравнению с прошлым годом ячмень подорожал на 62%, с прошлым месяцем - на 43%.

Цена на семена подсолнечника на отчетную дату составляла 3 148 грн./т , что на 52% больше, чем годом ранее. и на 17% больше, чем в прошлом месяце. Минимальная цена на подсолнечник составляла 2 800 грн./т, максимальная – 3 275 грн./т).