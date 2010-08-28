В Киеве сегодня проводится шесть сельскохозяйственных ярмарок

Сегодня в столице при содействии Киевской городской государственной администрации Главным управлением по вопросам торговли и быта города организовано 6 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках киевлянам и гостям столицы предлагают широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыбу, овощи, фрукты, муку, крупы и бакалейные товары, сахар и много других продовольственных товаров.

Ярмарки проходят: в Голосеевском районе на проспекте Глушкова, 36 («Одесский рынок»); в Днепровском районе по улице А.Малышко; в Оболонском районе на проспекте Оболонском, 23-43; в Подольском районе на проспекте Правды, 68-а; в Соломенском районе на проспекте Комарова, 28; в Шевченковском районе на улице В.Василевской, 1-17.

Традиционно на ярмарках киевляне имеют возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15 % ниже рыночных.