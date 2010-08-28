В воскресенье в Украине ожидаются дожди

В воскресенье, 29 августа, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах (кроме западных и северных областей) град.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

На протяжении суток будут наблюдаться порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой области, днем в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях местами пройдут сильные дожди; лишь в Крыму и Приазовье преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, на юге и востоке 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 17-22°, в южной и восточной части 25-30°, на юго-востоке и в Крыму местами 33-35°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киевской области пройдут кратковременные дожди (днем небольшой), местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью по области 10-15°, днем 17-22°.

По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 18-20°.

28 августа температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 22°.