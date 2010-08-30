Хмельницкой области ежемесячно выделяют 1320 тонн муки

Для стабилизации ценовой ситуации на рынке хлеба Хмельницкой области из интервенционного фонда урожая 2006-2009 гг. ежемесячно выделяют 1040 тонн пшеничной и 280 тонн ржаной муки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой облгосадминистрации по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК.

По его словам, уровень розничных цен на хлеб в Хмельницкой области является одним из самых низких в Украине.

“В частности, хлеб из муки первого сорта стоит 3,43 грн. за килограмм (по Украине - 3,59 грн./кг), хлеб ржанопшеничный - 3,29 грн. за килограмм (по Украине - 3,53 грн./кг)”, - отметил чиновник.

В.ГАЛИЩУК добавил, что за 7 месяцев этого года в области произведено почти 54 тысячи тонн муки, что на 11 тысяч тонн больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Темп роста составил 103%.

Раньше председатель Хмельницкого областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Виталий ОЛУЙКО сообщил, что возглавляемое им ведомство рекомендовало местным органам власти провести интервенцию муки на рынки области через Госрезерв и Аграрный фонд.

Как сообщал УНИАН, 17 августа председатель Хмельницкой ОГА Василий ЯДУХА отметил, что не видит существенных оснований для роста в области цен на хлеб. Он сообщил, что в двух районах - Волочиском и Каменец-Подольском - стоимость хлеба повысилась на 40 копеек.

28 августа владелец второго по мощности в Хмельницкой области хлебопекарского предприятия ООО “Агробизнес” (Волочиск) Олег СОБУЦКИЙ заявил, что действующая власть искусственно удерживает цены на хлеб до выборов.