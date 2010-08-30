В Хмельницкой области заготовлено зерна почти на 50%

Хмельницкий. 30 августа. УНИАН. По состоянию на 18 августа в Хмельницкой области заготовлено зерна для региональных потребностей в размере 51 тыс. тонн, что составляет 47% от общих рекомендуемых объемов (в прошлом году на эту дату было заготовлено 29 тыс. тонн такого зерна)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК.

"Лучше эту работу проводят в Летичевском районе, где задание выполнено на 335%, Шепетовском - 230%, Деражнянском -100%. Чего нельзя сказать о работе в Виньковецком районе, где при потребности заготовки 2500 тонн, а заготовлено только 100 тонн, что составляет 4%. В Староконстантиновском районе заготовлено 500 тонн, что составляет 7% от потребности, а в Ярмолинецкого - 9% от потребности ", - отметил он.

Также В. ГАЛИЩУК констатировал, что областной Аграрный фонд демонстрирует свою бездеятельность.

"Для Хмельницкой области были доведены объемы закупки продовольственного зерна в Аграрный фонд в количестве 32 тыс. тонн. Сейчас оформляются соглашения на закупку всего 5 тыс. тонн зерна. Следовательно, можно сделать вывод о полной бездеятельности Аграрного фонда на рынке зерна", - подчеркнул чиновник.

Справка УНИАН. Распоряжением облгосадминистрации районам и городам областного значения рекомендовано объемы продовольственного зерна для региональных потребностей населения в размере 110 тыс. тонн, из них 43 тыс. тонн - это трехмесячный неснижаемый запас.