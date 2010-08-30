РФ начала аудит украинских производителей мясо-молочной продукции

Группа ветеринарных инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) начала аудит украинских производителей мясо-молочной продукции, заинтересованных в поставках животноводческой продукции в Россию.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Анатолий ОСАДЧИЙ.

По его словам, аудит будет продолжаться с 30 августа по 14 сентября.

Инспекторская группа включает девять ветеринарных специалистов, которые будут разделены на три группы. Каждая группа сможет обследовать по одному предприятию в день. В ходе проверок российских экспертов будут сопровождать специалисты Госкомитета ветеринарной медицины Украины.

Проверка пройдет на 9 мясоперерабатывающих предприятиях Украины, заявленных Россельхознадзором: ОАО «Казатинский птицекомбинат» (Винницкая обл.), ООО ПКП «Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.), ООО «Комплекс «Агромарс» (Киевская обл.), ЗАО «Ландгут Бройлер» (Донецкая обл.), ЗАО «Горловский мясокомбинат» (Донецкая обл.), ПАО «Ватутинский мясокомбинат» (Черкасская обл.), ООО «Шепетовский мясокомбинат» (Хмельницкая обл.), ПАО «Тростянецкий мясокомбинат» (Винницкая обл.), ООО «ВМП» «Пан Курчак» (Волынская обл.).