В Житомирской обл. сформируют региональный запас зерна
13:13, 30 августа 2010Агро
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На уровне прошлого года
В Житомирской области, в соответствии с распоряжением председателя Житомирской облгосадминистрации Сергея РЫЖУКА, сформируют неснижаемые региональные запасы зерна нового урожая на уровне прошлого года - в объеме 44 тыс. тонн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
На 25 августа путем подписания трехсторонних соглашений аграриями региона уже накоплено 40 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая (90,6% от задания).
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