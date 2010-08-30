В Житомирской обл. сформируют региональный запас зерна

В Житомирской области, в соответствии с распоряжением председателя Житомирской облгосадминистрации Сергея РЫЖУКА, сформируют неснижаемые региональные запасы зерна нового урожая на уровне прошлого года - в объеме 44 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

На 25 августа путем подписания трехсторонних соглашений аграриями региона уже накоплено 40 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая (90,6% от задания).