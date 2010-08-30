Житомирские аграрии уже погасили долг перед Пенсионным фондом болем чем в 900 тыс. грн., реализовав зерно - ОГА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадми нистрации.

Напомним, что до этого задолженность агроформирований Житомирщины перед Пенсионным фондом превышала 15 млн. грн.

По словам зампредседателя Житомирской облгосадминстрации Николая ДЕЙСАНА "согласно проведенному мониторингу по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд на 1 июля т. г. долг сельхозпроизводителей составлял 15 млн. грн."

Он также отмечал, что в регионе были случаи, когда руководители экономически активных хозяйств региона игнорировали проведение расчетов перед названным фондом.