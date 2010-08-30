В Житомирской обл. пожаром уничтожено 14 ульев
В Попельнянском районе
В Житомирской области в Попельнянском районе пожаром уничтожено 14 ульев.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс- службы ГУ МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
Событие произошло 29 августа т. г. около восьми утра в поле возле села Королевка Попельнянского района.
Там начался пожар и из-за неосторожного обращение с открытым огнем загорелся прицеп с ульями.
Огонь уничтожил 14 ульев, повредив также прицеп.
Аграрии пытались самостоятельно погасить пожар из ближайшего водоема, но были искусаны пчелами.
В медучереждения селяне не обращались.
Пламя погасили спасатели.
Напомним, что власти Житомирской облатси принимают меры для возрождения пчеловодства в регионе.
Из-за слабой кормовой базы пчеловоды вынуждены перевозить прицепы с ульями в соседние села и районы на поля гречки, возле посадок акаций и других насаждений.
По словам С. УЛАНОВА, далеко не все пчеловоды при этом соблюдают меры предосторожности от пожаров.