В Житомирской обл. пожаром уничтожено 14 ульев

В Житомирской области в Попельнянском районе пожаром уничтожено 14 ульев.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс- службы ГУ МЧС в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

Событие произошло 29 августа т. г. около восьми утра в поле возле села Королевка Попельнянского района.

Там начался пожар и из-за неосторожного обращение с открытым огнем загорелся прицеп с ульями.

Огонь уничтожил 14 ульев, повредив также прицеп.

Аграрии пытались самостоятельно погасить пожар из ближайшего водоема, но были искусаны пчелами.

В медучереждения селяне не обращались.

Пламя погасили спасатели.

Напомним, что власти Житомирской облатси принимают меры для возрождения пчеловодства в регионе.

Из-за слабой кормовой базы пчеловоды вынуждены перевозить прицепы с ульями в соседние села и районы на поля гречки, возле посадок акаций и других насаждений.

По словам С. УЛАНОВА, далеко не все пчеловоды при этом соблюдают меры предосторожности от пожаров.