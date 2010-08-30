В Крыму вылов рыбы уменьшился на 43%

В январе-июле 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов составил 3 867 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По сравнению с аналогичным периодом вылов рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился на 43,4% (январь-июль 2009 г. - 7 291 тонна). В том числе во внутренних водоемах полуострова вылов рыбы и водных живых ресурсов уменьшился на 81,1% и составил 111 тонн (январь-июнь 2009 г. - 382 тонны).

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев 2010 г. в Крыму объем вылова рыбы и добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 53% до 2,9 тыс. тонн.