В Херсонской обл. площадь озимых увеличена на 3,6%

В Херсонской области в этом году площадь озимых посевов под урожай 2011 года увеличилась на 3,6%, по сравнению с аналогичным показателем 2009 года, - до 592,6 тыс. га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления агропромышленного развития ОГА, при этом, прогнозируется увеличение площадей под зерновые озимых на зерно на 5,4% – до 508,1 тыс. га (в 2009 году - 481,9 тыс. га), из которых озимой пшеницей херсонские аграрии планируют засеять 431,5 тыс. га., ячменем – 72,1 тыс. га, рожью – 4,6 тыс. га).

В то же время, озимого рапса на зерно будет посеяно меньше на 4,4% – до 84,5 тыс. га (88,4 тыс. га).