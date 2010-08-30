Аграрии Полтавской обл. намерены засеять 332,7 тыс. га озимых

Аграрии Полтавской области планируют посеять 332,7 тыс. га озимых культур, что практически соответствует уровню прошлого года.

Об этом УНИАН сообщил начальник управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, в частности, пшеницы засеют 275 тыс. га, ячменя - 10,7 тыс. га, ржи - 15 тыс. га и 30 тыс. га озимого рапса.

«Сейчас уже подготовлено 180,3 тыс. га почвы под посев озимых культур. Область полностью обеспечена качественными семенами высокорепродуктивных сортов озимых колосовых культур, потребность в которых составляет 55,9 тыс. тонн», - сказал А.СЕНЬ.