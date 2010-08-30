Винзавод «Коблево» запустит две очереди нового комплекса

ОАО «Коблево», входящее в группу компаний «Баядера», планирует запустить две очереди нового производственного комплекса в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в субботу, 28 августа, на пресс-конференции в с. Коблево (Николаевская обл.) председатель правления ОАО «Коблево» Вера КОЗЛИВСКАЯ.

Проект, инвестиции в который оцениваются в 150 млн. грн., предполагает строительство трех производственных очередей. По словам В.КОЗЛИВСКОЙ, на сегодня уже завершено строительство первой очереди – цеха разлива, в котором будет установлено 5 линий разлива: три бутылочные линии мощностью 6 тыс. бут./час каждая и две линии разлива в упаковку Тетра Пак мощностью 8 тыс. бут./час каждая. Сейчас идет строительство второй очереди – склада готовой продукции и разрабатывается проект на третью очередь. Третья очередь комплекса предполагает строительство винохранилища емкостью 500 тыс. дал.

В.КОЗЛИВСКАЯ сообщила, что первая и вторая очереди комплекса будут сданы до конца т.г., а запуск третьей очереди планируется к 2012 году.

По словам предправления, ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит вдвое увеличить производственную мощность предприятия.

При этом существующий производственный цех предприятия будет использоваться исключительно для разлива вермутов, а новый комплекс - для разлива вина в бутылку и упаковку Тетра Пак.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликеро-водочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибутор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.