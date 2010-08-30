МинАП инициирует увеличение финансирования сельских общин

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что его министерство инициирует увеличение финансирования сельских общин.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил во время пресс-конференции, находясь с рабочей поездкой в Виннице.

«Сегодня сельский голова на селе и отец, и мать, и это нужно понимать и предоставить им полномочия. Мы выступили с инициативой, чтобы кроме земельных налогов, которые достаточно скудные и сегодня заблокированы, Министерство финансов рассмотрело вопрос о том, чтобы часть налога, который начисляется на заработную плату был дифференцированный для аграрного сектора, чтобы увеличить официально заработную плату, и во-вторых, чтобы часть этого налога оставалась в распоряжении сельских голов», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК также убежден, что это даст возможность через экономическую мотивацию развивать сельские общины. «Аграрный сектор сегодня платит достаточно большие средства, в Сводный бюджет, мы перечисляем около 35 млрд. грн. и я убежден, что сельская община имеет право на часть средств для развития своих территорий», - сказал он.