МинАП создаст Аграрный финансовый фонд

Министерство аграрной политики Украины инициирует создание Аграрного финансового фонда.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил во время пресс-конференции, находясь с рабочей поездкой в Виннице.

«Мы видим, что коммерческие банки сегодня «выкручивают нам руки» по полной программе, и вдобавок, 1-1,5 млрд. грн. ежегодно еще получают из государства для того, чтобы компенсировать проценты», - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день министерство инициировало создание Аграрного финансового фонда, «который создан в Европе, в Балтийских странах и который работает эффективно».

«Мы сейчас подали обоснования, проходим согласование с министерствами, и я считаю, что это рычаг и такой инструмент, который даст возможность за небольшие проценты оказывать финансовую помощь сельхозпроизводителям», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что в фонде будут задействованы государственные средства. «Деньги на эти фонды возьмутся от государства, потому что как министерство на сегодня мы ясно видим, что основная часть бюджетных средств должна распределяться следующим образом: 50% будет выделяться на безвозвратной основе – это поддержка тех или иных отраслей, которые необходимы государству и вторые 50% - это на возвратной основе. Эти 50%, которые на возвратной основе путем выделения средств для агролизинга и для агрофирм фонда», - пояснил министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК добавил, что если бы в течение 10 лет по 1,5-2 млрд. грн. наполняли этот фонд, то уже бы у сельхозпроизводителей была бы значительная финансовая поддержка.