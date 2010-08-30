Украина планирует поставить в Россию 300 тыс. тонн сахара

Украина планирует экспортировать в Российскую Федерацию 300 тыс. тонн сахара на льготных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня во время выступления на одном из телеканалов Винницы.

«Согласно межправительственному соглашению, Россия после того, как будет собрана сахарная свекла и состоится подведение взаимных балансов, рассмотрит возможность импорта 300 тыс. тонн украинского сахара, произведенного из сахарной свеклы без пошлины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также высказал надежду, что это станет положительным сигналом для всей сахарной отрасли. «С этого направления мы сможем «прорвать блокаду», и это будет позитивный сигнал для всей сахарной отрасли и для Винниччины, в том числе», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МинАП, в Украине в текущем сезоне планируется произвести более 2 млн. тонн сахара, при этом на внутреннем рынке потребляется 1,6 млн. тонн сахара в год.