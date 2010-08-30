Кабмин утвердил порядок присвоения кадастрового номера земельному участку

Кабинет министров своим постановлением №749 от 18 августа т.г. утвердил Временный порядок присвоения кадастрового номера земельному участку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по земельным ресурсам Украины.

Согласно сообщению, постановление вступает в силу одновременно с постановлением Кабмина «Об утверждении порядков ведения Поземельной книги и Книги записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды земли» (№1021 от 9 сентября 2009 г.).

В Госкомземе пояснили, что временный порядок определяет процедуру присвоения кадастрового номера земельному участку и внесения соответствующих данных в государственный реестр земель.

В ведомстве напомнили, что согласно действующему законодательству, при заключении договора о приобретении права собственности на жилой дом, здание или сооружение, наличие кадастрового номера земельного участка, на котором расположены указанные объекты, является обязательным.

В Госкомземе считают, что после вступления в силу данного порядка будет устранена законодательная преграда, которая возникала при заключении договоров купли-продажи объектов недвижимости, позволит нормативно урегулировать процедуру присвоения кадастровых номеров земельным участкам, обеспечит идентификацию каждого земельного участка, будет содействовать развитию действенного контроля над распределением земель.

Справка УНИАН. В соответствии с письмом министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА было отменено действие приказа Госкомзема от 15 февраля 2010 года №168 «Об утверждении порядка присвоения кадастровых номеров земельным участкам».