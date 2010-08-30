– Присяжнюк

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что в Украине планируется пересмотр стандартов молока.

Об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил 30 августа во время выступления на одном из телеканалов Винницы.

«Мы введем параллельно два стандарта – оба будут существовать некоторое время - 3-4 года, и уже сам производитель будет для себя выбирать, как работать, по высоким стандартам или по низким», - сказал министр.

Он также отметил, что действующие украинские стандарты низкие – украинский первый сорт - это второй в России и 3-4-й в Европе.

«Европейский потребитель самый мощный на земном шаре, и сегодня, когда правительство ведет переговоры о зоне свободной торговли, государство принципиально отстаивает позицию, чтобы нас пустили на европейский рынок. С другой стороны, Россия, где раньше присутствовала политическая составляющая, но сегодня я скажу, что легко закрыть себя от мира, а открывать внешние рынки достаточно сложно. А с третьей стороны, Беларусь нас поджимает своей продукцией», - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.