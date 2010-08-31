Янукович поручил Кабмину продать гречку из резервов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал поручение относительно стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров, обеспечения доступности для населения товаров первой необходимости и недопущения необоснованного роста цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, так, правительство вместе с Антимонопольным комитетом Украины и региональными органами исполнительной власти должно срочно проверить обоснованность стремительного повышения цен на продовольственные сельскохозяйственные товары, в частности на гречневую крупу.

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ поручено до 10 сентября обеспечить интервенцию на рынок продовольственных товаров за счет запасов Государственного комитета по государственному материальному резерву и Аграрному фонду Украины, в первую очередь, продажу гречневой крупы. Кабинет министров обязан обеспечить готовность инфраструктуры для принятия и хранения урожая гречишной крупы текущего года с минимальными потерями.

Также правительственные чиновники должны срочно провести переговоры со странами-экспортерами гречневой крупы для обеспечения покрытия спроса в Украине, рассмотреть вопрос введения дотации на посевы гречихи и фьючерсных контрактов на закупку гречневой крупы Аграрным фондом у сельскохозяйственных производителей.

Отдельно должна быть рассмотрена возможность введения пошлины на экспорт гречневой крупы в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

До конца года Кабинет министров Украины обязан обеспечить составление долгосрочных прогнозов балансов производства, потребления и экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции с целью предотвращения возникновения дисбалансов на продовольственных рынках.