МинАП предлагает вертикальное интегрирование

Министерство аграрной политики Украины выступает за внедрение системы вертикальной интеграции предприятий по выращиванию и переработке масличных и зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Виннице министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, сахарная отрасль – одна из немногих, где осуществляется вертикальное финансирование. «В сахарной отрасли самый высокий процент вертикальной интеграции: инвестор – производитель сахара – сельхозпроизводитель, где выращивание и переработка сахарной свеклы на 60% финансируются по вертикали сверху донизу. Сегодня в основном инвестор и переработчик или финансирует производителя сырья, или сам выращивает сырье», – пояснил он.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что такой принцип должен действовать и при переработке подсолнечного масла. «Мы этого сейчас будем требовать от переработчиков семян подсолнечника и производителей масла. Если они хотят работать и получать объемы продукции, которые им необходимы, пусть заключают форвардные контракты, залоговые контракты, но предварительно финансируют производителей семян подсолнечника», – сказал министр.

Он также акцентировал внимание на работе зернотрейдеров. «Сейчас поднялась шумиха среди зернотрейдоров. Я у них спрашиваю, почему они не финансируют посевы, подготовку земли, жатву, если хотят иметь определенную долю зерновой продукции. По этому направлению, я думаю, мы сможем простимулировать двигаться всех трейдеров», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.