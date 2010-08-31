Программу реформ АПК Украины представят в Европарламенте

Министерство аграрной политики Украины намерено в октябре этого года провести в Европарламенте презентацию реформ в аграрной отрасли.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Виннице министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Министерство в начале октября будет презентовать свою программу реформ в Европарламенте», – сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК считает, что это даст возможность привлекать больше инвестиций в агропромышленный сектор. «А наша задача – правильно принять инвестиции, чтобы Украина была полноценным игроком на мировом рынке», – отметил он.

По словам министра, цель аграрных реформ – это качественное преобразование ключевых системообразующих отраслей сельского хозяйства, поэтапное технологическое и техническое переоснащение, постепенное достижение аграрным бизнесом экономической независимости от государственных дотаций и субсидий.

«Ведь если деньги можно получить просто так, без необходимости меняться, то их будет хотеться взять все больше и больше… Государственными деньгами необходимо провоцировать изменения, их нужно выдавать только под изменения», – пояснил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По мнению министра, программа аграрных реформ может быть принята уже через полтора месяца. «Сейчас она проходит обсуждение, и под председательством Президента должно состояться заседание Комитета экономических реформ, на котором будут рассмотрены доктрина, программа реформирования. И когда она пройдет утверждение, мы сразу начнем воплощение ее в жизнь, тем более, что есть официальное поручение Президента по активизации развития молочного животноводства», – сказал он.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в рамках поручений Президента и стратегии развития будет отработано три национальных проекта в растениеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве. «В рамках этих поручений и стратегии развития будет отработано три национальных проекта в растениеводстве, свиноводстве и молочном скотоводстве, и после этого одобрения будет Указ Президента о стратегии агропромышленного комплекса. Все это произойдет в течение полутора месяца», – сказал министр.