В Украине планируется реализация 190 инвестпроектов в АПК

В Украине планируется внедрение 190 инвестиционных проектов в аграрной отрасли на общую сумму 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Виннице министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«По состоянию на 1 августа, по оперативным данным регионов, планируется для реализации и внедрения 190 масштабных инвестпроектов общей стоимостью 17 млрд. грн», – сказал он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, сейчас министерство совместно с донорами, которыми являются Нидерланды, Дания, Канада, Германия и другие страны, а также Организация Объединенных Наций, реализует 20 проектов международной технической помощи.

«В настоящее время в Министерство аграрной политики подано из регионов инвестиционные предложения общей стоимостью 14 млрд. грн. при потребности 9 млрд. грн. При реализации предложенных инвестиционных проектов будет обеспечена потребность населения в молоке и мясе согласно физиологически обоснованным нормам. Возрастет конкурентоспособность продукции, и это даст дополнительные рабочие места, повышение доходов сельского населения и улучшение социальных условий села», – отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, сейчас изучаются эти предложения. «Мы изучаем эти предложения, потому что наша задача – чтобы мы крестьян не превратили в крепостных, в наемников, а еще хуже, чтобы мы их не превратили в резервацию», – отметил министр.