МинАП инициирует развитие логистики

Министерство аграрной политики Украины будет инициировать развитие логистического направления в агропромышленном комплексе.

Об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Виннице министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«У нас выращивается 7,5 млн. тонн фруктов и овощей, до потребителя доходит 3 млн. тонн. Мы работаем неэффективно, и это происходит потому, что отсутствует система заготовки, внутренней логистики, хранения в том числе. У нас в Украине работает такая пословица: сумела приготовить да не смогла подать. Вот где мы теряем», – сказал министр.

Он также отметил, что Украина импортирует 40% чеснока. «У нас отработана такая тенденция, что за последние 2-3 года 40% чеснока, который мы потребляем, импортируется из Китая. Наш крестьянин может на своем приусадебном участке вырастить чеснока столько, сколько нужно, и реализовать? Может», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Однако, по его словам, сельские производители имеют немного вариантов продажи своей продукции. «Реализация на рынках предполагает дополнительные затраты средств и времени, которые не всегда компенсируются полученными от продажи результатами. Другим вариантом является продажа продукции посредникам, которые по заниженным ценам скупают продукцию у крестьян», – пояснил министр.

По его мнению, необходимо максимально приблизить производителя и потребителя. «В программе реформ как раз предусмотрено развитие логистического направления, то есть оптовые рынки, склады хранения, фермерские рынки, и здесь инициаторами должны быть сельские председатели. Эта логистика должна сблизить производителя и потребителя», – добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.