Ассортимент хлеба с госрегулированием цен расширят

Министерство экономики Украины предлагает расширить ассортимент хлеба массовых сортов, на который распространяется государственное регулирование цен.

Это предусмотрено проектом постановления Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», опубликованном на сайте ведомства.

Также документом предлагается ввести декларирование изменений оптово-отпускных цен на гречневую крупу.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабмина № 1548 от 25 декабря 1996 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)» предусмотрено, что Совет министров Крыма, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации регулируют (устанавливают): граничные уровни рентабельности производства муки пшеничной высшего, первого и второго сортов, муки ржаной, хлеба весом более 500 грамм из муки пшеничной высшего, первого и второго сортов и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой рецептуры, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков; оптово-отпускные цены на муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, муку ржаную, говядину, свинину, мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, творог, сметану, масло сливочное, яйца куриные, сахар, масло растительное путем декларирования их изменения.

Согласно Порядку декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденному постановлением Кабмина № 1222 от 17 октября 2007 года «Об утверждении Порядка декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары», декларированию подлежат изменения оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, муку ржаную, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое с содержанием жира до 2,5%, сыр кисломолочный с содержанием жира до 9%, сметану с содержанием жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5%, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, в случае, когда оптово-отпускные цены увеличиваются на протяжении месяца более чем на 1%.