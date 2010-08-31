В России намолочено 43 млн т зерна

В России по состоянию на 31 августа 2010 г зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 21,2 млн га, что учетом гибели от засухи составляет почти 60 проц. В стране намолочено 43 млн т зерна. Урожайность составляет 20,3 ц/га. Об этом сообщается в сводке Минсельхоза РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Пшеница в целом по стране обмолочена с площади 13,3 млн га /в 2009 г – 14,3 млн т/. В стране намолочено 29,8 млн т зерна. Урожайность составляет 22,4 ц/га /в 2009 г – 28,4 ц/га/.

Ячмень обмолочен с площади более 3,5 млн га, что на 2 млн га меньше уровня 2009 г. Намолочено более 6,3 млн т зерна. Урожайность составляет 17,8 ц/га.

Гречиха обмолочена на площади 118,9 тыс га, что на 78 тыс га больше 2009 г. Намолочено 45,3 тыс т – больше на 4,7 тыс т по сравнению с 2009 г. Урожайность составляет 3,8 ц/га.

Просо обмолочено на площади 30,9 тыс га - на уровне 2009 г, намолочено 19,3 тыс т. Урожайность составляет 6,2 ц/га.

Рапс озимый и яровой в целом по РФ обмолочен с площади 305,9 тыс га, что на 153,3 тыс га больше прошлого года. Намолочено 454,7 тыс т маслосемян рапса при урожайности 14,9 ц/га.

Лён-долгунец вытереблен с площади 23,3 тыс га.

Сахарная свекла убрана с площади 47,3 тыс га, накопано 1,7 млн т корнеплодов при урожайности 358,6 ц/га.

Хозяйства Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ведут уборку подсолнечника. Намолочено 190,2 тыс т маслосемян при урожайности 18,9 ц/га.

Овощи убраны с площади 27,4 тыс га /в 2009 г – 20,4 тыс га/, собрано 310,9 тыс т /в 2009 г – 238,1 тыс т/ при урожайности 113,5 ц/га. Картофель в сельхозпредприятиях выкопан с площади 18,9 тыс га, накопано 245 тыс т при урожайности 129,9 ц/га.

По состоянию на 31 августа 2010 г посеяно 1 млн га озимых культур.