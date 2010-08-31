Под озимые в Украине отведут 9,2 млн. га

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует посев озимых на площади 9,2 млн. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По прогнозным расчетам, площади под озимую пшеницу составят 6,4 млн. га, под рожь – 0,3 млн. га, ячмень – 1,2 млн. га. Озимый рапс планируется посеять на площади 1,2 млн. га.

В министерстве уточнили, что объем необходимых финансов для проведения осенней посевной кампании на сегодня уточняется.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель предыдущего года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.

Позже, 24 июня т.г., МинАП снизило прогноз урожая зерна до 45-45,5 млн. тонн.

14 июля этого года Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн. По словам вице-премьер-министра Украины Виктора СЛАУТЫ, валовой сбор пшеницы прогнозировался на уровне 17,5 млн. тонн, кукурузы – 11,8 млн. тонн, ячменя – около 12 млн. тонн.