Россия может начать регулировать цены на продукты

В 45 регионах России может быть введено государственное регулирование цен на некоторые социально значимые товары, пишет 31 августа газета «Ведомости». Это следует из мониторинга продовольственных рынков, подготовленного Минэкономразвития, сообщает k2kapital.

По данным ведомства, по состоянию на 23 августа некоторые социально значимые товары подорожали более чем на 30% в 45 регионах страны. В первую очередь это гречка, мука, пшено и соль.

Таким образом, согласно новому закону о торговле, вступившему в силу в текущем году, правительство имеет право на 90 дней ограничить максимальную цену на эти товары.

Однако, по информации директора департамента Минэкономразвития Александра Пироженко, ведомство пока не рекомендовало правительству вмешиваться в процесс ценообразования. Необходимо дождаться данных Росстата за весь август, а затем проанализировать причины роста. Если продукты подорожали по объективным причинам, то регулировать цены не стоит, считает чиновник.

Такого же мнения придерживаются в аппарате правительства. К регулированию цен надо подходить осторожно, так как это может спровоцировать дефицит, приводит издание слова одного из сотрудников Белого дома.