Дефицит молока в России оценили в два процента
На очереди - мед и соль
По его словам, дефицит будет вызван увеличением потребления продукции.
Он добавил, что производство молочной продукции в текущем году не изменится по сравнению с предыдущим и составит 32 миллиона тонн в пересчете на сырое молоко. В то же время объем импорта молочной продукции вырос на 19,7 процента.
Даниленко также выступил против предложения объединяющего переработчиков Молочного союза России о снижении ставок импортных пошлин на все молочные продукты до 31 мая 2011 года. По словам главы "Союзмолока", существующие ставки ввозных пошлин не являются заградительными и полностью соответствуют рыночной ситуации.
По данным "Союзмолока", средний рост потребительских цен на пастеризованное питьевое молоко за две недели со 2 по 16 августа составил 2,4 процента. При этом средняя цена закупки молока на 1 августа 2010 года достигла 12,74 рубля за килограмм, что на 10,9 процента выше уровня декабря 2009 года. Даниленко связал резкий рост цен высоким спросом на сырье и попытками спекуляции, связанными с летней засухой.
Ранее компания X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" заявила о повышении цен на сырое молоко за последнее время на 60 процентов. Кроме того, в X5 предупредили о возможном снижении объемов поставок молочной продукции. Сейчас поставщики обеспечивают потребности в молоке на 45-55 процентов и дефицит может сохраняться до марта-апреля следующего года.