Дефицит молока в России оценили в два процента

Дефицит сырого молока для переработки в России до конца года составит 800 тысяч тонн, но с учетом импорта нехватка готовой продукции не превысит двух процентов. Об этом заявил председатель правления "Союзмолока" Андрей Даниленко, сообщает РИА Новости

По его словам, дефицит будет вызван увеличением потребления продукции.

Он добавил, что производство молочной продукции в текущем году не изменится по сравнению с предыдущим и составит 32 миллиона тонн в пересчете на сырое молоко. В то же время объем импорта молочной продукции вырос на 19,7 процента.

Даниленко также выступил против предложения объединяющего переработчиков Молочного союза России о снижении ставок импортных пошлин на все молочные продукты до 31 мая 2011 года. По словам главы "Союзмолока", существующие ставки ввозных пошлин не являются заградительными и полностью соответствуют рыночной ситуации.

По данным "Союзмолока", средний рост потребительских цен на пастеризованное питьевое молоко за две недели со 2 по 16 августа составил 2,4 процента. При этом средняя цена закупки молока на 1 августа 2010 года достигла 12,74 рубля за килограмм, что на 10,9 процента выше уровня декабря 2009 года. Даниленко связал резкий рост цен высоким спросом на сырье и попытками спекуляции, связанными с летней засухой.

Ранее компания X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" заявила о повышении цен на сырое молоко за последнее время на 60 процентов. Кроме того, в X5 предупредили о возможном снижении объемов поставок молочной продукции. Сейчас поставщики обеспечивают потребности в молоке на 45-55 процентов и дефицит может сохраняться до марта-апреля следующего года.